LOS GATOS (IT-Times) - Der Streaming-Anbieter Netflix Inc. kündigte an, ab sofort auch über die samrt Displays Nest Hub und Nest Hub Max von Google erreichbar zu sein. Die Küche ist in vielen Haushalten auch ein beliebter Ort für intelligente Displays. Der Streaming-Dienst Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX)...

Den vollständigen Artikel lesen ...