PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat versprochen, dass es für die Menschen im Land keine zusätzliche Steuer zur Finanzierung des Corona-Pakets der Europäischen Union geben wird. Langfristig sieht Macron zum Beispiel eine Digitalsteuer für Internetgiganten auf europäischer Ebene, sagte er am Dienstagabend in einem TV-Interview. Das europäische Steuerwesen werde umgestaltet.



"Es wird sich auf das Leben unserer Bürger auswirken", sagte Macron über das Konjunktur- und Investitionsprogramm. Frankreich werde 40 Milliarden daraus erhalten. Damit könne man etwa Landwirte unterstützen, gegen Jugendarbeitslosigkeit vorgehen und kleine und mittlere Unternehmen entlasten.



Macron lobte außerdem die deutsch-französische Zusammenarbeit - ohne sie wäre kein Kompromiss zustande gekommen, sagte er. "Dies ist das Ergebnis von drei Jahren Arbeit zwischen Frankreich und Deutschland", sagte der französische Staatschef. Er bekräftigte noch einmal, dass der Kompromiss der wichtigste Moment seit der Schaffung des Euros sei.



Beim Treffen der 27 EU-Staaten war nach viertägigen Verhandlungen und massivem Streit ein Haushalts- und Finanzpaket in der historischen Größenordnung von 1,8 Billionen Euro vereinbart worden. Damit will sich die EU gegen die Corona-Wirtschaftskrise stemmen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Macron und viele andere EU-Staats- und Regierungschefs feierten die Einigung als Erfolg./nau/DP/he

