NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist den Kursen am Dienstag im späten Handel etwas die Luft ausgegangen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial nach starken Quartalszahlen mehrerer großer Konzerne ein Plus von 0,60 Prozent auf 26 840,40 Punkte ins Ziel. Zwischenzeitlich war der Leitindex aber doppelt so stark gestiegen. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, waren es diesmal aber die Papiere der "Old Economy", die zulegen konnten.



Europäische und amerikanische Aktien liefen aktuell stark angesichts der Einigung der Europäischen Union auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte zur Bekämpfung der Coronakrise, kommentierte Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Gleichzeitig schienen die Zahlen der neu mit dem Coronavirus Infizierten in den USA allmählich ihren Höhepunkt zu erreichen, und die Quartalsberichte der US-Unternehmen seien beeindruckend, so Moya.



Der breiter gefasste S&P 500 schloss 0,17 Prozent im Plus bei 3257,30 Zählern, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit dem Beginn des Corona-Börsencrash im Februar gestiegen war. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 büßte dagegen 1,09 Prozent auf 10 833,07 Zähler ein. Hier dürften Anleger nach den zuletzt hohen Kursgewinnen Kasse gemacht haben./bek/he



