Rubis Terminal, ein Joint Venture aus I Squared Capital, einem internationalen Infrastrukturfondsmanager, und Rubis, einem börsennotierten französischen Unternehmen, das sich auf die Lagerung von Erdölprodukten spezialisiert hat, kündigt die Übernahme von TEPSA an, einem in Spanien ansässigen führenden Betreiber von Flüssigmassengut-Lagern. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet und soll nach Genehmigung durch die spanischen Verwaltungs- und Kartellbehörden abgeschlossen werden.

TEPSA, die von Pétrofrance S.A. kontrolliert wird, betreibt vier Küstenterminals in Barcelona, Bilbao, Tarragona und Valencia mit 912.000 m3 Lagerkapazität für chemische, Biokraftstoff- und Erdölprodukte. TEPSA erwirtschaftete im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 52 Millionen Euro und verfügt aufgrund seiner starken Positionierung auf dem spanischen Markt und der bereits laufenden Expansionspläne über ein beträchtliches Wachstumspotenzial.

Diese transformatorische Übernahme, die die Größe des Rubis-Terminals um etwa 30 erhöht, ist die erste seit der Gründung des Joint Ventures Rubis I Squared Capital im April 2020.

Es handelt sich um eine strategische Transaktion für Rubis Terminal, die eine Plattform zur Erfassung von Warenströmen im Mittelmeerraum sowie zur Erkundung eines Eintritts in wachstumsstarke Märkte in Lateinamerika schafft. Neben der Diversifizierung der geographischen Präsenz von Rubis Terminal, erhöht diese Übernahme auch das relative Gewicht des wachsenden Chemiesektors, wo kommerzielle Synergien mit den bestehenden Positionen von Rubis Terminal in Frankreich und im Raum Amsterdam Rotterdam Antwerpen (bekannt als ARA-Raum) erwartet werden.

Sadek Wahba, Chairman und Managing Partner von I Squared Capital: "Diese Übernahme zeigt die Stärke der Partnerschaft zwischen einem großen Industriekonzern und einem unabhängigen, globalen Infrastruktur-Investmentmanager. Wir vergrößern den Rubis-Terminal um ein Drittel, diversifizieren gleichzeitig seine Aktivitäten und öffnen uns für andere sehr vielversprechende Märkte. Dies ist erst der Anfang: Wir haben große Ambitionen, dass unser französisches Unternehmen, Rubis Terminal, in den kommenden Monaten und Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche gehören wird.

Gilles Gobin, Gründer und Managing Partner von Rubis: "Diese Übernahme ist nur der erste Schritt einer Strategie, die die Führungsposition von Rubis Terminal weiter festigt und gleichzeitig die Aktivitäten und die Präsenz des Unternehmens diversifiziert. Diese erste Übernahme zeigt die positive Dynamik, die unsere französisch-amerikanische Zusammenarbeit auf der Grundlage des gemeinsamen Ziels, langfristiges Wachstum zu fördern, mit sich bringt.

Bruno Hayem, CEO von Rubis Terminal: "TEPSA steht Rubis Terminal in Bezug auf die Unternehmenskultur und die hohe Qualität seiner Vermögenswerte, seiner Führungskräfte und seiner Teams sehr nahe. Diese strategische Allianz wird ein erhebliches Wachstumspotenzial und die Fähigkeit zur Stärkung der Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, mit sich bringen."

Jacques Nahmias, Chairman of Pétrofrance S.A.: "Der Verkauf von TEPSA stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens dar. Diese Transaktion ermöglicht es TEPSA, sich einer Gruppe mit internationaler Präsenz und gemeinsamen Werten anzuschließen, die ihre weitere Entwicklung sowohl in Spanien als auch außerhalb ihrer natürlichen Grenzen unterstützen wird."

Über I Squared Capital:

I Squared Capital ist ein unabhängiger, globaler Infrastruktur-Investmentmanager, der sich auf den Energie-, Versorgungs-, Telekommunikations-, Transport- und sozialen Infrastruktursektor in Nordamerika und Europa sowie auf ausgewählte wachstumsstarke Volkswirtschaften in Asien und Lateinamerika konzentriert.

Über Rubis:

Rubis ist ein französisches Unternehmen, das sich über seine Tochtergesellschaft Rubis Energie auf den Vertrieb von Erdölprodukten (LPG, Heizöl, Bitumen) und über seine Abteilung "Rubis Support and Services" auf Infrastruktur-, Transport-, Versorgungs- und Dienstleistungsaktivitäten spezialisiert hat und in seinen Märkten eine führende Position einnimmt. Es ist zu 55 an Rubis Terminal beteiligt. Die Rubis-Gruppe umfasst 4.000 Mitarbeiter, die auf 25 Profitcenter zwischen Europa, Afrika und der Region Karibik-Lateinamerika verteilt sind.

Über Rubis Terminal:

Rubis Terminal ist ein unabhängiges, führendes europäisches Unternehmen für die Lagerung von Erdöl-, Chemie- und Agrar-Lebensmittelprodukten. Rubis Terminal betreibt 3,6 Millionen Kubikmeter Lagerkapazität an 13 Terminals in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und der Türkei.

Rubis Terminal wird gemeinsam von Rubis und I Squared-Capital kontrolliert, die seit dem 30. April 2020 55 bzw. 45 des Kapitals halten.

