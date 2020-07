Es gibt 195 Länder auf der Welt, und seit dieser Woche kannst du in fast der Hälfte von ihnen Spotify (WKN:A2JEGN) hören. Gerade erst startete Spotify seinen Dienst in 13 neuen osteuropäischen Märkten: Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Kasachstan, Kosovo, Moldawien, Montenegro, Nordmakedonien, Russland, Serbien, Slowenien und Ukraine. Mit den Neuzugängen erhöht sich die Zahl der Länder, in denen Spotify seinen Dienst anbietet, auf 92, und der gesamte ansprechbare Markt von Spotify ...

