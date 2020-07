In unserer Reihe "Wasserstoffaktien Trend oder Sackgasse" kommen wir natürlich um einen der wenigen deutschen Vertreter nicht herum. Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) stellt Brennstoffzellen für verschiedene Anwendungen her. Herr Dr. Podesser, welche Anwendungsgebiete für die Brennstoffzelle erscheinen Ihnen zukunfts- und wachstumsstark und welche davon können sie bedienen? Dr. Peter Podesser: Es gibt drei wesentliche Anwendungsgebiete der Brennstoffzelle: für stationäre Anwendungen, als tragbare Ausführung sowie im Mobilitätssektor. SFC Energy ist traditionell stark in den ersten beiden ...

