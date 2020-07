...hat sich deutlich reduziert, von 72 $ auf 28 $, und damit bildet sich erstmals die Möglichkeit einzusteigen. New York taxiert die Spanne auf 22 bis 27 $, also 25 $ als Schnitt. In Position gehen? Dazu lesen Sie mehr in unseren Briefen...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de