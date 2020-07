Statistisch gesehen fallen bei nordkoreanischen Raketentests ca. 50% der ballistischen Geschosse kurz nach Abschuss wieder vom Himmel. Man könnte es auch Blindgänger nennen. Was hat dies mit Gold und Silber zu tun? Bei unseren letzten Einstiegen im Gold und Silber ist es ungefähr genauso gelaufen. Wir gingen in beiden Werten LONG und verschickten dazu Kurznachrichten zum Einstieg am 10.07.2020. Hintergründe der Kursbewegung Gold hat nach kurzem Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...