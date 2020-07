The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2E4DG1 AAREAL BANK MTN S.296 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VT7 LB.HESS.THR.CARRARA07N/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HVB4L89 UC-HVB CRLNFI 22 AIR BD00 BON EUR NCA XFRA US06051GJF72 BK AMERICA 20/31 FLR BD00 BON USD NCA XFRA XS2010030596 CARNIVAL CRP 20/26 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA XS2128389850 WORLD BK 20/25 MTN BD00 BON IDR NCA RYAA XFRA CA74979J4072 RYU APPAREL INC. EQ00 EQU EUR NCA APO2 XFRA CA83406N1050 SOFTLAB9 TECHNOLOGIES EQ00 EQU EUR NCA RVY XFRA DK0061152170 ROVSING AS IN. DK 50 EQ01 EQU EUR NCA PMRA XFRA ES0169501022 PHARMA MAR S.A. EO -,60 EQ01 EQU EUR NCA 48W XFRA GB00BKM0ZJ18 PENSANA RARE EART.LS-,001 EQ01 EQU EUR NCA 3XU XFRA KYG4644T1031 HUIJING HLDG.CO.LTD HD-01 EQ01 EQU EUR NCA ZPAB XFRA LU2195226068 MUL-L.S+PEUPACE EOA EQ01 EQU EUR YCA ZPA5 XFRA LU2198883410 MUL-LS+P500PACE DLA EQ01 EQU EUR YCA EI9 XFRA SE0000120776 ELOS MED.AB B(FRIA)SK6,25 EQ01 EQU EUR NCA 3XV XFRA SE0004840718 XVIVO PERFUSION AB EQ01 EQU EUR NCA 6Y4 XFRA SE0007577895 VICORE PHARMA HOLDING AB EQ01 EQU EUR NCA ED01 XFRA SE0008294334 ENDOMINES AB EQ01 EQU EUR NCA 6Y2 XFRA SE0010521153 SCOUT GAMING GROUP EQ01 EQU EUR NCA 2O9A XFRA US75973T1016 RENALYTIX AI SP.ADS/2 EQ01 EQU EUR NCA 2C31 XFRA US83587W1062 SOS LTD A SP.ADR EQ01 EQU EUR N