The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DK0LEA1 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB33U4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/19 BD00 BON EUR NCA XFRA USQ94606AG79 VIRGIN AUS.HLD 16/21 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS0954946926 BANK AMERI. 13/20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J6X4 DZ BANK IS.A394 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1EN0 NORDLB OPF S.1381 VAR BD01 BON EUR NCA OF2S XFRA FR0010050559 REP. FSE 04-20 O.A.T. BD01 BON EUR NCA XFRA US64110DAE40 NETAPP 14/21 BD01 BON USD NCA A9ID XFRA XS1265810686 AIB MRTGE BK 15/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0526995336 GREAT ROLL.ST 10/20 MTN BD02 BON GBP NCA T7AB XFRA XS1439749109 TEVA PH.F.NL.II 16/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1555155388 EIB EUR. INV.BK 17/20 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS1643554469 OCEANW.HD INT.17 17/20 BD03 BON USD NCA TM5A XFRA US8725901123 T-MOBILE US INC. -ANR.- EQ01 EQU EUR YCA UEU6 XFRA LU0035763456 VONTOBEL-US EQUITY A-DL FD00 EQU EUR NCA X13P XFRA LU1883854868 AF-P.US EQ.F.G. E2 UH.EOA FD00 EQU EUR N