FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.166 EUR

H4L1 XFRA US46627J3023 HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 1.456 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.026 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.437 EUR

R6N XFRA BE0003720340 RETAIL ESTATES 4.400 EUR

66T XFRA NO0010715139 SCATEC SOLAR ASA NK -,02 0.091 EUR

MQR1 XFRA SG1BA2000002 MULTI-CHEM LTD 0.041 EUR

3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE 0.043 EUR

1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 1.093 EUR

DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.114 EUR

TRU XFRA DE000A2NB7S2 TRAUMHAUS AG INH O.N. 0.500 EUR

