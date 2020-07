FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH40J4 HCOB MZC 14 15/26 0.000 %XFRA DE000HSH4NT7 HCOB MZC 2 14/21 0.001 %WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.420 EURPRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.691 EURPJXA XFRA US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 0.076 EURPJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.NKLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.586 EURJEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.166 EURCC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 0.219 EUR3L4 XFRA US3765491010 GLADSTONE LAND CO.DL-,001 0.039 EUR31V XFRA KYG9361V1086 VINDA INTL HLDGS HD-,10 0.024 EUR31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.254 EUR3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 0.334 EUR6MT XFRA CNE100000FF3 METALLURG.CORP.O.CN.H YC1 0.009 EURWI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1 0.017 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.136 EURPJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFDCBA XFRA BMG1368B1028 BRILL. CHINA AUT. DL-,01 0.046 EURPJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.038 EURH4ZW XFRA IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM L.AM. UC.ETF 0.063 EURH4ZQ XFRA IE00B57S5Q22 HSBC MSCI S.AFR.CAPP.UETF 0.327 EURH4ZK XFRA IE00B5BRQB73 HSBC MSCI TURK. UCITS ETF 0.005 EURH4ZB XFRA IE00B42TW061 HSBC FTSE 100 UCITS ETF 1.237 EURH4ZT XFRA IE00B46G8275 HSBC MSCI INDONES. UC.ETF 1.125 EURH4ZI XFRA IE00B5LP3W10 HSBC MSCI EM F.E. UC. ETF 0.268 EURH4ZE XFRA IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE UC. ETF 0.190 EURH4ZV XFRA IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UC.ETF 0.496 EURH4ZU XFRA IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIW.CAP.U.ETF 0.139 EURH41N XFRA IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI AR. 20/35 0.138 EURH4ZL XFRA IE00B5L01S80 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DL 0.127 EURH4ZM XFRA IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF 0.083 EURH4ZG XFRA IE00B5W34K94 HSBC MSCI BRAZIL UC. ETF 0.057 EURH4ZA XFRA IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UC.ETF 0.569 EURHR3A XFRA CA4039254079 H+R REAL EST.INV.UTS NEW 0.037 EUR9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.039 EUR