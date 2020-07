FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SLW1 XFRA US87089E1001 SWISS LIFE HLDG ADR/1/2

SLW XFRA CH0014852781 SWISS LIFE HLDG SF 5,10

XFRA CA1381341017 CANTERRA MINERALS CORP.

RYA XFRA CA74979J1003 RYU APPAREL INC.

4J6 XFRA CH0011693600 LUZERNER KANTNBK SF 18,50

