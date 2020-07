FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO.

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC

0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10

GR2 XFRA AU000000GPX0 GRAPHEX MNG LTD.

M6FE XFRA GB00BYNBFN51 WATCHSTONE GROUP PLC LS 1

50L XFRA GG00BFWMR296 STENPROP LTD. LS-,0000012

99SC XFRA DE000A1K03W5 NEXR TECHN.SE INH O.N.

XFRA US28470R1023 ELDORADO RESORTS DL-,01

BCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01

