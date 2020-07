Nexign (ein Unternehmen von ICS Holding), ein führender Anbieter von Lösungen für Business Support Systeme (BSS) und das Internet der Dinge (IoT) für Telekommunikationsdiensteanbieter, gab heute bekannt, dass seine internationale Präsenz nun auf Lateinamerika ausgedehnt wird. Das Unternehmen eröffnet eine neue Niederlassung in Santo Domingo (Dominikanische Republik). Mit dieser Initiative ist Nexign in der Lage, seine Position in aufstrebenden Märkten zu festigen, wenn es lateinamerikanischen Kunden Lösungen zur Unterstützung ihrer digitalen Transformation anbietet.

Einem Bericht der GSMA zufolge wird sich der Datenverkehr in Lateinamerika bis zum Jahr 2024 voraussichtlich mehr als versechsfachen, und die mobile Penetrationsrate sollte dort bis 2025 73 Prozent erreichen. Nexign will seine 28-jährige Erfahrung mit technischen Spitzenleistungen dazu nutzen, lokalen Telekommunikationsbetreibern behilflich zu sein, ihre Systeme zu konsolidieren und ihren Kunden bessere Konnektivität, ununterbrochenen Internetzugang und andere Dienstleistungen bereitzustellen. Das Büro in der Dominikanischen Republik soll sich auf Geschäftsentwicklungsinitiativen für ganz Südamerika konzentrieren und Betreibern modulare, wirklich konvergente Lösungen anbieten, die eine stressfreie Modernisierung und nachhaltige Leistung ermöglichen.

"In den vergangenen drei Jahren hat Nexign seine Geschäfte erheblich ausgedehnt. Als heranreifendes Unternehmen vollziehen wir nun den nächsten Schritt im Rahmen unserer internationalen Expansionsstrategie, indem wir eine Unternehmenspräsenz in Lateinamerika etablieren. Wir sind davon überzeugt, dass eine detaillierte Kenntnis des lokalen Marktes für eine reibungslose digitale Transformation von lokalen CSPs unerlässlich ist. Wir werden Betreiber in der Region mit unseren Marktkenntnissen und unserer Branchenexpertise unterstützen und ihren Modernisierungsprozess beschleunigen. Mit den BSS-Lösungen von Nexign werden sie in der Lage sein, den Anforderungen der lokalen Kunden nachzukommen und ihren Geschäftswert zu steigern", sagte Igor Gorkov, CEO von Nexign.

"Lateinamerika ist ein aufstrebender Markt mit großartigen Möglichkeiten. Betreiber in dieser Region erkennen, dass sie moderne BSS-Lösungen brauchen, um mit den Anforderungen der Kunden Schritt halten zu können. Demzufolge sind sie nun bereit, neue Entwicklungschancen wahrzunehmen und neue Umsatzquellen des Datenverkehrs zu erschließen. Wir freuen uns, die lokalen Kommunikationsbetreiber zu unterstützen und ihnen Lösungen anzubieten, mit denen sie ihre Geschäftsziele erreichen und ihren Abonnenten bessere Dienste leisten können", erklärte Andrey Moldovan, Regional Director, LATAM.

Weitere Informationen über die internationalen Geschäftstätigkeiten von Nexign erhalten Sie unter: https://nexign.com/en/contact-us

Nexign, ein Unternehmen von Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding) und ein führender Anbieter von Lösungen für Business Support Systeme (BSS) und das Internet der Dinge (IoT), stellt seit 1992 wertorientierte, leistungsstarke Produktlösungen bereit. Wenn sich Kommunikationsdiensteanbieter zu Digitaldiensteanbietern weiterentwickeln wollen, beschleunigt Nexign diese Transformation durch technische Spitzenlösungen und flexible Produkte und Dienstleistungen, die die Diversifizierung der Umsatzströme erleichtern. Seit über 28 Jahren hält das Unternehmen seine Versprechen, innerhalb kurzer Zeit neuen Wert zu erschließen und dabei sicherzustellen, dass die Investitionen seiner Kunden langfristiges Wachstum unterstützen.

Der Hauptsitz von Nexign befindet sich in St. Petersburg und das Unternehmen beschäftigt 1.800 Mitarbeiter in Niederlassungen in ganz Russland, den GUS-Ländern, im Nahen Osten, in Afrika und Südostasien. Nexign hat bereits mehr als 120 Projekte in 16 Ländern fertiggestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website und folgen Sie aktuellen Meldungen von Nexign auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200721005997/de/

Contacts:

Alena Semenova

+79117237518

Alena.Semenova@nexign.com