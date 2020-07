Die Aktienmärkte bleiben weiter extrem: gestern hatte Amazon 116 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen, heute in den ersten zehn Minuten des Kassa-Handels dann wieder 50 Milliarden Dollar verloren - das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt Serbiens! Derzeit sind die Aktienmärkte an der Wall Street in ständiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...