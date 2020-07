Dublin (awp) - Beim Biopharmaunternehmen Cosmo läuft die Produktion trotz der Coronapandemie rund. "Wir mussten nie die strategischen Reserven an Roh-, Zwischen- und Wirkstoffen anzapfen", sagte Firmenchef Alessandro Della Chà am Mittwoch in einem Interview mit dem Wirtschaftsportal "The Market". Auf die klinische Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...