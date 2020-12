Köln (ots) - Ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für alle Hörer*innen und Fans: Vassili Golod und Jan Kawelke vom WDR COSMO Podcast "Machiavelli" haben für sie ihre liebsten Politik-Podcasts zusammengebracht. Insgesamt 20 profilierte Politikjournalist*innen des Landes machen bei diesem besonderen Jahresrückblick mit, der seit Mittwoch (30.12.2020) auf allen Streamingplattformen und in der ARD Audiothek abrufbar ist.Die Idee: Die Hosts der erfolgreichsten Politik-Podcasts aus Deutschland wurden per Losverfahren in neue Teams eingeteilt und besprechen jeweils in rund 15 Minuten wichtige Themen aus 2020.Mit dabei: Sandra Maischberger (Der Sandra Maischberger Podcast), Juan Moreno (Acht Milliarden - Der Auslandspodcast), Linda Zervakis (Gute Deutsche), Eva Schulz (Deutschland 3000), Vanessa Vu und Minh Thu Tran (Rice and Shine) und Philip Banse und Ulf Buermeyer (Lage der Nation), Michael Bröcker (Überstunde), Gizem Adiyaman und Lucia Luciano (Realitäter*innen), Sophie von der Tann (Der Tagesschau Zukunftspodcast: mal angenommen), Samira El Ouassil und Friedemann Karig (Piratensender Powerplay), Ann-Kathrin Büüsker (Deutschlandfunk - Der Tag), Erhard Scherfer und Thorsten Faas (Phoenix unter 3), Micky Beisenherz (Apokalypse & Filterkaffee) und natürlich Vassili Golod und Jan Kawelke von COSMO Machiavelli.Thematisch geht es in der "Machiavelli Elefantenrunde 2020" unter anderem um Polizeigewalt, die Proteste in Belarus, den CDU-Vorsitz und um politische Korrektheit.Machiavelli - der Rap und Politik Podcast von WDR COSMO hat das ganze Jahr über Menschen an der Schnittstelle zwischen Rap & Politik vereint: Von Aminata Touré und Megaloh bis hin zu Olaf Scholz und Felix Lobrecht.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kkommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4801614