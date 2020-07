Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

TAGESTHEMA

Kehrtwende von Donald Trump im Umgang mit der Corona-Pandemie: Der US-Präsident hat die Bürger erstmals ausdrücklich zum Tragen von Masken aufgefordert. Wenn sie die Abstandsregeln nicht einhalten könnten, sollten die Menschen einen Mund-Nasen-Schutz benutzen, sagte Trump. Bereits zuvor hatte er im Internetdienst Twitter das Tragen von Masken als "patriotische" Tat bezeichnet. In der Vergangenheit hatte sich Trump über die Verwendung eines Atemschutzes lustig gemacht. Trumps Sinneswandel hängt offenbar nicht zuletzt mit seinen schlechten Umfragewerten zusammen. Zwei Drittel der Bürger misstrauen demnach der Corona-Krisenpolitik des Präsidenten. Seit mehr als einer Woche liegt die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA bei mehr als 60.000. Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete am Dienstag weitere 68.524 Ansteckungen binnen 24 Stunden.

In Australien hat die Ausbreitung des Coronavirus einen Rekordstand erreicht, verzeichnet wurden 501 neue Infektionen binnen eines Tages. Die große Mehrheit der neuen Fälle konzentriert sich im Bundesstaat Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne, die weitgehend vom Rest des Landes abgeriegelt ist. In der Nacht zum Donnerstag tritt in Melbourne eine allgemeine Maskenpflicht in Kraft.

In Bolivien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmaße an. Hunderte Leichname von Corona-Opfern wurden zuletzt landesweit in Straßen geborgen und aus Wohnungen geholt. Nach Angaben des nationalen Büros für Epidemiologie breitet sich vor allem in den Gebieten der Großstädte La Paz und Cochabamba das Coronavirus derzeit rasant aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Akzo Nobel NV, ausführliches Ergebnis 2Q, Amsterdam

08:40 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Hella GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Traumhaus AG 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +21,0% gg Vm zuvor: -9,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion von 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2028 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion von 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040 im Volumen von max. 2 Mrd CZK 12:30 GB/Auktion von 1,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen 500 Mio GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.101,00 0,06 S&P-500-Indikation 3.260,00 0,02 Nasdaq-100-Indikation 10.866,50 0,06 Nikkei-225 22.758,06 -0,55 Schanghai-Composite 3.361,64 1,23 +/- Ticks Bund -Future 176,34 -1 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.171,83 0,96 DAX-Future 13.092,50 0,14 XDAX 13.102,87 0,12 MDAX 27.234,98 0,43 TecDAX 3.136,59 -0,50 EuroStoxx50 3.405,35 0,50 Stoxx50 3.099,83 0,21 Dow-Jones 26.840,40 0,60 S&P-500-Index 3.257,30 0,17 Nasdaq-Comp. 10.680,36 -0,81 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,35 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nachdem am Vortag noch die Einigung auf den EU-Corona-Wiederaufbaufonds für gute Stimmung sorgte, rückt nun wieder die Coronavirus-Krise in den Vordergrund. Angesichts weiter stark steigender Infiziertenzahlen in den USA schlägt nun selbst US-Präsident Donald Trump vorsichtigere Töne an und spricht davon, dass sich die Lage zunächst verschlechtern werde, bevor sie sich bessern werde. Trump hat erstmals die Bevölkerung zum Tragen von Masken aufgefordert. Der Sinneswandel spricht für die Schwere der Krise in den USA. Analysten befürchten, dass die jüngste Serie überraschend positiver Konjunkturdaten eine baldiges Ende haben wird. Derzeit wird intensiv im US-Kongress über ein weiteres Fiskalprogramm zur Stützung der US-Wirtschaft diskutiert. Zuletzt haben sich die Positionen zwischen Republikanern und Demokraten angenähert.

Rückblick: Freundlich - Der Markt feiere die Brüsseler Beschlüsse zum Corona-Hilfspaket. Daneben ließen die jüngsten Aussagen diverser Pharmakonzerne zu Impfstoffkandidaten auf eine Entspannung in der Pandemie-Krise hoffen. Der im Verlauf immer festere Euro holte die Kurse im Verlauf allerdings von ihren Tageshochs zurück. Bei Givaudan (-0,9 Prozent) hat sich das operative Ergebnis im ersten Halbjahr laut Bernstein zwar besser als erwartet entwickelt, doch monierten die Analysten die Entwicklung des freien Cashflows. Im Sog von Givaudan sanken Symrise um 2,1 Prozent. Nach starken Erstquartalszahlen ging es für Remy Cointreau um 2,2 Prozent nach oben. Novartis verloren 1,9 Prozent. "Alles in allem sind die Zahlen nicht überzeugend", kommentierte ein Marktteilnehmer den Novartis-Quartalsausweis. Als "extrem gut" bezeichnete ein anderer Händler hingegen die Zahlen der UBS, deren Aktie um 2,6 Prozent zulegte. Kursgewinne verzeichneten die Personalvermittler, nachdem das Geschäft bei Randstad im von der Corona-Krise gezeichneten zweiten Quartal nicht so stark wie befürchtet zurückgegangen war. Randstad gewannen 8,9 Prozent, Adecco und Amadeus Fire stiegen um 4 bzw 1,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Mit einem Kursplus von 3,5 Prozent wurden die vorläufigen Zahlen von Continental quittiert. Das größte Plus im DAX wiesen mit 16,4 Prozent Wirecard auf. Nach dem neuerlichen Kurseinbruch am Vortag erholte sich das Papier des Bezahldienstleisters, dessen Tage im DAX gezählt sein dürften. Nachfolger im DAX wird voraussichtlich Delivery Hero (+0,9 Prozent). Im TecDAX dürften LPKF Laser (+3,2 Prozent) nachrücken. Deutsche Bank fielen um 4,3 Prozent. "Gemessen an der UBS hat sich das vergangene Quartal schwach entwickelt",hieß es mit Blick auf erste Indikationen der Bank zum Quartalsergebnis. Während die Schweizer einen Milliarden-Gewinn erzielt hätten, habe die Deutsche Bank lediglich leicht besser abgeschnitten als die Analysten-Erwartung eines Minus von 133 Millionen Euro. Für Wacker Chemie ging es um 10 Prozent nach oben. Laut Agenturberichten soll der Wettbewerber GCL-Poly nach mehreren Explosionen ein Werk in Xinjiang geschlossen haben. Sartorius büßten 5,2 Prozent ein. Der Laborausrüster hat im ersten Halbjahr unter dem Strich zwar über ein Fünftel mehr verdient, hatte aber jüngst schon erste Vorab-Zahlen vorgelegt. Hier dürften Gewinnmitnahmen belastet haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Hamborner Reit verteuerten sich um 3 Prozent. Gut kam laut Marktteilnehmern an, dass das Unternehmen trotz der Corona-Krise einen Ausblick auf das Gesamtjahr gewagt hat. Allianz sieht sich in den USA mit einer Klage konfrontiert. Ein öffentlicher Pensionsfonds wirft dem Unternehmen vor, seine treuhänderischen Pflichten verletzt und Risikokontrollen vernachlässigt zu haben. Die Aktie gab dennoch lediglich mit dem breiten Markt nachbörslich um ein halbes Prozent nch.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die am Vortag noch stark nach oben geschossenen Technologiewerte wurden verkauft, nachdem im frühen Geschäft der technologielastige Nasdaq-Composite ein Allzeithoch markiert hatte. Dafür waren Blue Chips im Dow etwas gesucht, vor allem die am Montag schwachen Energie- und Konsumwerte. Chevron und Exxon rückten mit steigenden Ölpreisen um rund 7 bzw 5 Prozent vor. Im späten Geschäft wurden dann laut Marktteilnehmern Gewinne mitgenommen. Anlass hätten Aussagen von US-Außenminister Pompeo geliefert, die Weltgemeinschaft müsse China die Stirn bieten. Zur zunächst guten Stimmung trug bei, dass der Anstieg der Corona-Neuinfektionen in den USA der geringste seit einer Woche war. Beobachter verwiesen überdies auf die Einigung in der EU auf einen Wiederaufbaufonds und auf die laufenden Verhandlungen in den USA über weitere Hilfsmaßnahmen als Stützungsfaktoren hin. IBM-Zahlen legten nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen zunächst um bis zu 3 Prozent zu, schlossen aber mit dem schwachen Technologiesektor 0,3 Prozent ins Minus. Coca-Cola schnitt ergebnisseitig etwas besser ab als befürchtet, die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Auch bei Philip Morris schrumpften Umsatz und Gewinn nicht so stark wie erwartet. Das wurde mit einem Kursplus von 4,2 Prozent honoriert. Überraschend gut schnitt auch Lockheed Martin im zweiten Quartal ab. Das Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen erhöhte zudem den Ausblick, was die Aktie um 2,6 Prozent nach oben trieb.

