German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group kündigt Aktienrückkaufprogramm nach ihrer Hauptversammlung anDGAP-Ad-hoc: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group kündigt Aktienrückkaufprogramm nach ihrer Hauptversammlung an22.07.2020 / 08:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.+++ Ad-hoc Mitteilung +++German Startups Group kündigt Aktienrückkaufprogramm nach ihrer Hauptversammlung an- Durchführung nach der Hauptversammlung am 7. August 2020 bei Zustimmung zu der Fusion mit SGT Capital- Mindestens 5% der ausstehenden Aktien- Sofern dann von der Ermächtigung gedeckt zum Kurs von 2,00 EURBerlin, 22. Juli 2020 - Die geschäftsführende Komplementärin der German Startups Group erklärt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Absicht, bei Zustimmung der Hauptversammlung zur Fusion mit SGT Capital Pte. Ltd., zeitnah ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für mindestens 542.700 Aktien zu einem Kurs nahe des dann aktuellen Börsenkurses auszusprechen. Sofern durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juli 2019 gedeckt, die eine Kursabweichung von bis zu 20% vom aktuellen Kurs nach oben und unten erlaubt, strebt die German Startups Group dabei einen Rückkaufkurs in Höhe von 2,00 EUR an. Zuvor wird eine entsprechende Stückzahl eigene Aktien eingezogen. Die Gesellschaft hält derzeit bereits knapp 10% bzw. 1.130.400 eigene Aktien.Investor Relations Kontakt German Startups Group Florian Dammann ir@german-startups.com www.german-startups.com22.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-54908603 Fax: +49 (0)30-54908604 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 1098957Ende der Mitteilung DGAP News-Service1098957 22.07.2020 CET/CEST