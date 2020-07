TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden, wobei die Abgaben überwogen. Gewinnen an den chinesischen Festlandsbörsen standen Verluste in Japan und Hongkong gegenüber. Damit reagierten die meisten Märkte auf die Vorgaben der US-Börsen, die zum Handelsende etwas ins Straucheln geraten waren.



Die Schwäche der US-Technologiewerte scheine sich auch auf Asien übertragen zu haben, merkte Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Marktes in einem Kommentar an. Andererseits hätte die insgesamt guten Quartalsberichte einiger großer US-Unternehmen die Märkte abgefedert. An der japanischen Börse sei es vermutlich zu Gewinnmitnahmen vor den beiden Feiertagen gekommen, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einer Markteinschätzung.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,58 Prozent leichter mit 22 751,61 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen rückte im späten Handel dagegen um ein Prozent auf 4738,18 Zähler vor. In Hongkong notierte der Hang Seng zuletzt 0,34 Prozent tiefer mit 25 549,03 Punkten./mf/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de