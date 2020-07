Der Mittwoch beginnt am Terminmarkt sehr uneinheitlich. Keiner der führenden Futures kann sich deutlich von den Schlusskursen entfernen, was ohne Zweifel an den bevorstehenden Quartalsberichten von Microsoft und Tesla liegt. Da die Rallye der letzten Monate sehr stark auf wenige Aktien wie diese fokussiert war, ist das Risiko für den Gesamtmarkt umso höher, wenn die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden.Der Dienstag zeigte schon eine deutliche Schwäche zum Ende des Handels. Die meisten Benchmarks konnten im Plus schließen, blieben aber weit unter ihren Tageshochs. So schloss der DAX 0,96 % im Plus bei 13.171,83 Punkten, erreichte aber im Verlauf des Handels ein Hoch von 13.313,90 Punkten. Unter den deutschen Leitindizes beendete nur der TecDAX den Tag im Minus. Der Technologieindex sank um -0,50 % auf 3.136,59 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...