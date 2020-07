FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Mittwochvormittag stabil, er kann sich bisher weder für die eine noch die andere Richtung entscheiden. Der September-Kontrakt steigt um 21 auf 13.113,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.166,5 und das Tagestief bei 13.087 Punkten. Umgesetzt wurden 2.120 Kontrakte. "Eine Konsolidierung ist nach dem jüngsten Lauf nun erst einmal wahrscheinlich", so ein Derivate-Händler am Morgen. Mit dem nachhaltigen Überschreiten des Widerstandes bei 12.800 bis 13.000 Punkten wurde ein Kaufsignal generiert. Unter diesen Bereich sollte der Kontrakt allerdings nicht rutschen.

July 22, 2020 02:41 ET (06:41 GMT)

