Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert gezeigt. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,1529 Dollar. Am Vorabend war er in New York mit 1,1531 US-Dollar gehandelt worden. Zum am Dienstagnachmittag festgesetzten Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) von 1,1443 Dollar notierte der Euro dagegen klar höher.Die Gemeinschaftswährung hielt sich damit ungefährdet ...

