Shelton und Waller für Fed-Gouverneursposten nominiert

Der Bankenausschuss des US-Senats hat am Dienstag Judy Shelton für einen Sitz im Gouverneursrat der Federal Reserve nominiert. Shelton ist eine frühe Unterstützerin und Beraterin von Präsident Donald Trump. Der Ausschuss stimmte auch der Nominierung von Christopher Waller zu, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der St. Louis Fed. Shelton ist unter anderem umstritten, weil sie sich seit langem für einen Goldstandard einsetzt, der den Wert des US-Dollars an den Goldpreis bindet.

Xi will Chinas Binnenwirtschaft stärken - keine Abschottung

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich bei einem Treffen mit lokalen und internationalen Unternehmern laut einem Bericht der offiziellen Xinhua News Agency dazu bekannt, den heimischen Markt aufzubauen und ihn weiter für ausländische Investoren zu öffnen. Bei einem Symposium, bei dem auch Führungskräfte mehrerer Unternehmen sprachen, sagte Xi, die ins Ausland expandierenden chinesischen Firmen sollten patriotischer sein. Er bekräftigte, dass die Regierung die Finanzpolitik aktiver und die Geldpolitik flexibler gestalten werde. Laut Xi wird China trotz des zunehmenden Protektionismus, der sich abkühlenden Weltwirtschaft und der nachlassenden Nachfrage seine Tore für die Welt nicht schließen.

Pompeo: Weltgemeinschaft muss China gemeinsam die Stirn bieten

Im Dauerstreit mit Peking hat US-Außenminister Mike Pompeo die Weltgemeinschaft aufgerufen, gemeinsam China die Stirn zu bieten. "Wir glauben, dass die ganze Welt zusammenarbeiten muss, um sicherzustellen, dass sich alle Länder, einschließlich China, im Einklang mit der internationalen Ordnung verhalten", sagte Pompeo am Dienstag in London. Er traf sich in der britischen Hauptstadt unter anderem mit Premierminister Boris Johnson.

Steuerzahlerbund warnt vor Verschwendung von EU-Hilfsmitteln aus Wiederaufbaufonds

Nach der Einigung beim EU-Gipfel warnt der deutsche Steuerzahlerbund vor einer Verschwendung der vereinbarten Hilfsmittel aus dem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds. "Ich sehe es äußerst kritisch, wenn Zuschüsse in Milliardenhöhe gewährt werden, die nicht mit konkreten Programmen und Maßnahmen verknüpft sind", sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, der Rheinischen Post. Es bestehe "die Gefahr, dass dieses Geld einfach verkonsumiert wird".

Merz: EU-Beschlüsse "ganz hart am Rande der Regeln des EU-Vertrages"

CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat die Beschlüsse des EU-Sondergipfels zum Teil als rechtlich fragwürdig bezeichnet. "Die Aufnahme von Schulden durch die EU, die von den Mitgliedstaaten garantiert werden, bewegt sich ganz hart am Rande der Regeln des EU-Vertrages", sagte Merz der Funke-Mediengruppe. "Die Ausgaben lassen sich nur rechtfertigen, wenn sie auf Zukunftsprojekte ausgerichtet und strikt kontrolliert werden." Der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments sei dafür die richtige Instanz.

Astrazeneca will Corona-Impfstoff bis Jahresende auf Markt bringen

Der Pharmakonzern Astrazeneca plant, bis Ende des Jahres einen Coronavirus-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Dieser soll weltweit "zum Selbstkostenpreis" erhältlich sein, wie der Chef des Unternehmens, Pascal Soriot, am Dienstag dem französischen Radiosender RTL sagte. Eine Einheit soll demnach für 2,50 Euro verkauft werden. "Unser Ziel ist es, den Impfstoff allen Menschen zugänglich zu machen", sagte Soriot.

USA klagen chinesische Hacker wegen Diebstahls von Corona-Impfstoff-Forschung an

Die USA haben zwei chinesische Staatsbürger wegen des mutmaßlichen Internet-Diebstahls von Forschungsergebnissen zu Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus angeklagt. Die Hacker im Alter von 33 und 34 Jahren hätten geistiges Eigentum von Firmen in den USA und anderen Ländern abgreifen wollen und auch Menschenrechtsaktivisten in den USA und Hongkong angegriffen, sagte John Demers vom US-Justizministerium am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Trump vollzieht Kehrtwende und plädiert für Tragen von Masken

Kehrtwende von Donald Trump im Umgang mit der Corona-Pandemie: Der US-Präsident hat die Bürger erstmals ausdrücklich zum Tragen von Masken aufgefordert. Wenn sie die Abstandsregeln nicht einhalten könnten, sollten die Menschen einen Mund-Nasen-Schutz benutzen, sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Bereits zuvor hatte der Präsident im Internetdienst Twitter das Tragen von Masken als "patriotische" Tat bezeichnet.

Grüne fordern personelle Konsequenzen bei Finanzaufsicht Bafin

Angesichts des Wirecard-Bilanzskandals haben die Grünen eine grundlegende Reform und personelle Konsequenzen bei der Finanzaufsicht Bafin gefordert. "Wir brauchen auch einen Kulturwechsel und strukturelle Reformen bei der Finanzaufsicht. Vermutlich wird es auch darauf hinauslaufen, dass es für einen umfassenden Neustart der Bafin auch neue Köpfe braucht", sagte die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Lisa Paus, der Düsseldorfer Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger.

IW-Arbeitsmarktexperte gegen Förderung kürzerer Arbeitszeit

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat die Idee einer staatlichen Subvention für eine flächendeckende Vier-Tage-Woche kritisiert. Eine Subvention zu zahlen, die einen Anreiz biete, weniger zu arbeiten, sei "gefährlich" und nicht clever, sagte der Arbeitsmarktexperte des arbeitgebernahen Instituts, Holger Schäfer, im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Der Vorschlag erkläre die Wirtschaftskrise zum Dauerzustand, kritisierte er.

Habeck will Ausweitung von Lieferkettengesetz auf kleine Unternehmen

Grünen-Chef Robert Habeck hat die Bundesregierung zum Nachjustieren beim geplanten Lieferkettengesetz aufgefordert. "Unverständlich ist, warum Sorgfaltspflichten erst ab einer Unternehmensgröße von 500 Mitarbeitern gelten sollen", sagte Habeck dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Glasfaser-Ausbau in Deutschland verläuft schleppend

Der Ausbau der Glasfasertechnologie für das schnelle Internet kommt in Deutschland nur langsam voran. Derzeit verfügen in Deutschland nur 11,8 Prozent der Haushalte über gigabitfähige Glasfaseranschlüsse, wie die Augsburger Allgemeine unter Verweis auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP berichtete.

Zahl der reinen Frachtflüge in Deutschland steigt

Die Corona-Pandemie hat in Deutschland das Luftfrachtaufkommen sinken lassen, zugleich aber zu einem Anstieg der reinen Frachtflüge geführt, wovon einzelne Flughäfen profitierten. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank der Empfang und der Versand von Luftfracht von März bis Mai gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,1 Prozent auf rund 1,1 Millionen Tonnen.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 202.799 angegeben - ein Plus von 454 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 203.717 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.095 Todesfälle und damit fünf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.099 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 188.600.

Rekordzahl von Neuinfektionen mit Coronavirus in Australien

In Australien hat die Ausbreitung des Coronavirus einen Rekordstand erreicht. Nach Angaben der Behörden vom Mittwoch wurden 501 neue Infektionen binnen eines Tages verzeichnet. Das ist die höchste Zahl von festgestellten täglichen Neuansteckungen, seit sich das Virus nach Australien ausbreitete. Der vorherige Höchststand war laut von der Nachrichtenagentur AFP zusammengetragenen Behördendaten am 28. März mit 459 Neuinfektionen erreicht worden. Die große Mehrheit der neuen Fälle konzentriert sich im Bundesstaat Victoria.

Coronavirus breitet sich in Bolivien rasant aus

In Bolivien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmaße an. Hunderte Leichname von Corona-Opfern wurden zuletzt landesweit in Straßen geborgen und aus Wohnungen geholt, wie die Polizei des südamerikanischen Landes am Dienstag mitteilte. Nach Angaben des nationalen Büros für Epidemiologie breitet sich vor allem in den Gebieten der Großstädte La Paz und Cochabamba das Coronavirus derzeit rasant aus.

Assads Baath-Partei gewinnt Parlamentswahl in Syrien klar

Die Baath-Partei des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat die Parlamentswahl in dem Bürgerkriegsland klar gewonnen. Wie die Wahlkommission am Dienstag mitteilte, errangen die Baath-Partei und ihre Verbündeten bei den Wahlen am vergangenen Sonntag 177 von 250 Sitzen. Die Wahlbeteiligung lag mit 33,2 Prozent deutlich unter der der vergangenen Abstimmung im Jahr 2016. Damals gaben 57,6 Prozent der Wähler ihre Stimme ab.

+++ Konjunkturdaten +++

MALAYSIA

Verbraucherpreise Juni +1,0% gg Vormonat

Verbraucherpreise Juni -1,9% (PROG: -1,8%) gg Vorjahr

