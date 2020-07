Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im größeren Bild setzten die Aktienmärkte auch in der vergangenen Woche ihre Seitwärtsbewegung fort. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass Dax, Dow Jones & Co. ihr zuletzt aufgestautes Kurspotenzial durchaus aufblitzen ließen. So ging es für die deutschen Blue Chips erstmals wieder über die 13.000er-Schwelle, dem US-Leitindex...

Den vollständigen Artikel lesen ...