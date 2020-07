Frankfurt am Main (ots) - In Ostafrika droht die Heuschreckenplage zu einer humanitären Krise zu führen, schätzungsweise sind dann bis zu 25 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Aus diesem Anlass rufen die Deutsche Bank Stiftung und die Deutsche Bank Afrika Stiftung einen "Matchingfonds Heuschreckenplage" für Somalia ins Leben. Damit unterstützen sie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bei ihren Nothilfemaßnahmen vor Ort.Bereits zu Jahresbeginn hatte sich die Katastrophe verstärkt, Somalia rief im Februar 2020 den Notstand aus. Die Heuschreckenpopulation könnte nun bis zu 8.000 Mal größer werden und droht, die kommende Ernte vernichten. Experten schätzen, dass Somalia am schwersten von der Heuschreckenplage betroffen sein wird.Somalia zählt zu den ärmsten Ländern in der Region und ist von wiederkehrenden Naturkatstrophen wie Dürren und Überflutungen schwer betroffen, zudem ist die politische Lage angespannt. Die Corona-Pandemie erschwert die ohnehin schon schwierige Bekämpfung der Heuschreckenplage. Laut einer aktuellen Prognose könnten in den kommenden Monaten rund 20 Prozent der somalischen Bevölkerung akut mangel- oder unterernährt sein.Mit dem "Matchingfonds Heuschreckenplage" rufen die Deutsche Bank Stiftung und die Deutsche Bank zu Spenden auf. Jeder gespendete Euro wird durch den mit insgesamt 50.000 Euro ausgestatteten Matchingfonds verdoppelt. Die eingesammelten Gelder werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) für Bargeldhilfen eingesetzt. Damit können die Menschen in Würde und Eigenverantwortung vor allem ihren Grundbedarf an Nahrung decken.Die Deutsche Bank Stiftung zielt mit ihren Aktivitäten auf die Entwicklung und Stärkung von Potentialen insbesondere junger Menschen. Sie initiiert und unterstützt Projekte, die neue Erfahrungsräume eröffnen. Ebenso ermutigt sie im Bereich der Exzellenzförderung vor allem den künstlerischen Nachwuchs, Neues zu wagen und professionelle Fähigkeiten auszubauen. Viele Projekte tragen zur Integration bei und stärken die Chancengerechtigkeit für Benachteiligte. Nicht zuletzt fördert die Stiftung die vielfältige Kultur in Deutschland. Weltweit engagiert sie sich mit starken Partnern in der Katastrophenprävention.Mehr Informationen unter:https://www.deutsche-bank-stiftung.de/project/matchingfonds-heuschreckenplage-drk-somalia/https://www.drk.de/matchingfonds-deutsche-bank-stiftungen/matchingfonds (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drk.de%2Fmatchingfonds-deutsche-bank-stiftungen%2F%23matchingfonds&data=02%7C01%7CK.Dellbruegger%40drk.de%7Cb0a4324c00b240fb115408d82cc2ad7f%7C66c0f1339bc34a188aadf1c705b54c64%7C0%7C0%7C637308561941959238&sdata=lpzMuVJLexvrm9omDXFS7oTfdJrCXq7FIE2r9RAM4i0%3D&reserved=0)Pressekontakt:Jennifer EndroDeutsche Bank StiftungProjektmanagerinTel. 069 2475259-33E-Mail: endro@deutsche-bank-stiftung.dewww.deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131895/4658720