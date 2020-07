München (ots) -- Spitzwerte für "Armes Deutschland - Deine Kinder": 9,2 % MA (14-49 Jahre) und 18,2 % MA (14-29 Jahre)- Ebenfalls mit Rekordwerten: "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" mit 10,5 % MA (14-49 Jahre) und 16,6 % MA (14-29 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,4 % RTLZWEI blickt auf einen erfolgreichen Dienstagabend zurück: Zur besten Sendezeit erreichte eine Folge "Armes Deutschland - Deine Kinder" 9,2 % MA in der Kernzielgruppe (14-49 Jahre) und 18,2 % MA bei den 14-29-Jährigen. In der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen stellte die gestrige Ausstrahlung damit einen Formatbestwert auf. Bis zu 1,24 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die von der Good Times Fernsehproduktions GmbH produzierte Sendung über das Schicksal armutsgefährdeter Kinder.Im Anschluss überzeugte einmal mehr "Hartz und herzlich" und war ebenfalls besonders bei den jungen Zuschauern gefragt: Eine Folge der von Ufa Show & Factual produzierten Sozialreportage über die Rückkehr in die Mannheimer Benz-Baracken erzielte 10,5 % MA bei den 14-49-Jährigen und 16,6 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,08 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten das Format in der Late Prime ab 22:15 Uhr.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,4 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 21.07.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEI Programmkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100852397