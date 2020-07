135.000 Euro Strafe zahlen heißt es für die Bank Winter & Co AG. Die damit verbundenen Verletzungen von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Geldwäsche hatte die Finanzmarktaufsicht (FMA) schon vor längerem beanstandet. Jetzt ist die Sanktion rechtskräftig. Die kleine Wiener Privatbank kommt damit nicht aus den Schlagzeilen heraus. Erinnere dich, als die Bank Winter letztes Jahr in Verbindung mit dem brasilianischen ...

