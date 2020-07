Hannover (www.anleihencheck.de) - Da eine Einigung auf dem EU-Gipfel erwartet worden war, zeigten sich die Kurse der deutschen Staatsanleihen am Tag danach wenig verändert, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Terminkontrakt Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe bei 176,36 Punkten verharrt. Auch die Kurse von US-Staatsanleihen hätten nur geringe Ausschläge gezeigt. Einsetzender Konjunkturoptimismus habe ein deutliches Anziehen der Kurse verhagelt. So hätten richtungsweisende zehnjährige Anleihen lediglich um 1 Punkt auf 100 5/32 Punkte zugelegt. (22.07.2020/alc/a/a) ...

