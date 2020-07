Bremen (ots) - In der Radio Bremen-Talkshow spricht die Schauspielerin über das Älterwerden und ihr Leben in einer Berliner WG und gesteht spontan, dass sie noch einmal "Ja" gesagt hat - zu sehen am Freitag, dem 24. Juli, ab 22:00 Uhr im NDR/RB-Fernsehen.Katharina Thalbach gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands - und ist am kommenden Freitag zu Gast bei 3nach9. In der Radio Bremen-Talkshow verrät sie überraschend, dass sie ihrem langjährigen Partner das Ja-Wort gegeben habe. Von Gastgeber Giovanni di Lorenzo nach ihren schönsten Momenten der letzten Jahre befragt, gesteht Thalbach. "Dass wir verheiratet sind." Die Hochzeit habe vor anderthalb Jahren stattgefunden - und das, obwohl die Schauspielerin das Heiraten in einem Interview mit der Zeitschrift SUPERillu einmal als "verlogene Angelegenheit" bezeichnete.Mit ihrem jetzigen Ehemann hat Katharina Thalbach bereits vor zehn Jahren angefangen, ein Haus in Brandenburg zu sanieren. "Ich habe sozusagen meinen kleinen Land-Alterswohnsitz." Ans Aufhören denkt sie aber noch lange nicht - und auch dem Älterwerden blickt sie gelassen entgegen. "Dass ich jetzt sagen kann, ich bin 66, find ich großartig. Ich freue mich schon darauf, wenn ich hoffentlich sagen kann, ich bin 101", so die Schauspielerin, die demnächst in dem Stück "Mord im Orientexpress" in der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater zu sehen sein wird, bei dem sie selbst Regie führt. Ihr Fazit: "Ich finde Altwerden im Augenblick noch ganz toll."Ihre Wohnung in der Hauptstadt hat Katharina Thalbach nach einer Luxus-Sanierung allerdings aufgegeben und präferiert heute das WG-Leben. Dass sie sich in ihrer Wohngemeinschaft in Charlottenburg mit wenig Platz begnügen muss, stellt für sie dabei kein Problem dar. "Ein Zimmer reicht mir vollkommen", so Thalbach. "Das ist eine tolle Wohnung, die könnte ich mir alleine nie leisten. Und wenn man sich das teilt, wie man es in guten alten Studentenzeiten gemacht hat, dann geht es auf einmal." (Web-Video im 3nach9-YouTube-Kanal (https://youtu.be/hdzFjkqdrjU))Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers folgende Gäste:Annette FrierDie Zahl der Demenz-Erkrankten hierzulande nimmt deutlich zu. Die Schauspielerin Annette Frier wollte herausfinden, inwiefern Musik, insbesondere das Singen, die Lebensqualität von an Demenz erkrankten Menschen verbessern kann. Gemeinsam mit Eddie Hüneke, ehemals Mitglied der A-cappella-Gruppe Wise Guys, hat sie einen Chor gegründet. Die emotionale und herausfordernde Reise von Betroffenen und deren Angehörigen wurde wissenschaftlich begleitet. Über die Ergebnisse berichtet die beliebte Schauspielerin bei 3nach9.Frank Thelen und Nathalie Thelen-SattlerFrank Thelen, bekannt aus "Die Höhle der Löwen", will mit Technologien den Planeten retten, investiert in fliegende Taxis und aufstrebende Start-ups. Praktisch veranlagt ist er jedoch überhaupt nicht und gab letztens zu, dass er noch nicht einmal einen Nagel in eine Wand schlagen könne. Zuhause übernimmt das seine Frau Nathalie Thelen-Sattler, die als Kieferorthopädin tätig ist. Warum er mehr Taschen und Schuhe als sie besitzt und welche Anlagemöglichkeiten jetzt erfolgsvorsprechend sind, berichtet das Ehepaar bei 3nach9.Klaus-Peter WolfEr lebt in der ostfriesischen Stadt Norden und zählt mit 13 Millionen verkauften Exemplaren zu einem der meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache: Klaus-Peter Wolf. Seine Ostfriesenkrimis machen ihn zum Bestsellerautoren, seine Fans fiebern jeder Neuveröffentlichung entgegen. In seinem neuesten Werk darf Hauptkommissar Rupert seinen ersten eigenen Fall lösen. Welche Rolle dabei Judith Rakers einnimmt, erzählt der beliebte Schriftsteller bei 3nach9.Dagmar KollerSie ist die Grande Dame des österreichischen Schauspiels: Dagmar Koller. Und sie ist eine Frau, die während ihrer Ehe mit dem ehemaligen Wiener Oberbürgermeister Helmut Zilk immer um Anerkennung kämpfen musste. Über ihre Arbeit mit den Hollywoodgrößen Anthony Quinn, Liz Taylor und Jack Lemmon sowie über die unerfreuliche Begegnung mit einem Rassehund in Ostberlin, berichtet die Operetten-Legende bei 3nach9.Frederik und Gerrit BraunDas Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt ist die größte Modelleisenbahn weltweit. Tausende Besucher reisen jährlich an die Elbe um die kleinteilige Ausstellung zu bewundern. Gründer, Hirn und Herz des Unternehmens sind die Brüder Frederik und Gerrit Braun. Recherche-Reisen führen sie auch immer wieder in ferne Länder. Welches Erlebnis sie dabei in Argentinien hatten und welche besondere Verbindung die Zwillingsbrüder eint, berichten sie bei 3nach9.David MayongaGeboren in München, aufgewachsen in der bayerischen Provinz: David Mayonga ist ein waschechter Bayer. Und doch muss er sich wegen seiner Hautfarbe seit seiner Kindheit mit Diskriminierung und Rassismus auseinandersetzen. Heute ist der Sohn einer Deutschen und eines Kongolesen erfolgreicher Musiker, Buchautor und preisgekrönter Radiomoderator. In seinem Buch "Ein Neger darf nicht neben mir sitzen" gibt der als Deutschrapper "Roger Rekless" bekannte 38-Jährige Einblicke in seine Lebensgeschichte.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenFotos können bei ARD Foto (http://www.ard-foto.de) abgerufen werden.Direkt im Anschluss wiederholt das NDR/RB-Fernsehen die Radio Bremen-Produktion "Giovanni di Lorenzo - Meister der Zwischentöne". Anlässlich seines 60. Geburtstages im März 2019 hat Radio Bremen den Ausnahmejournalisten begleitet. Entstanden ist ein Porträt über den Meister der Zwischentöne. Einen, der die Medienlandschaft prägt und immer wieder Denkanstöße liefert.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / Presse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/4658843