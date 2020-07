BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung setzt ihre Bemühungen um ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland fort. Dies und die Entwicklungen in der globalen Handelspolitik seien vor dem Hintergrund der Corona-Krise ein wichtiges Gesprächsthema eines Telefonats mit dem neuseeländischen Handelsminister David Parker gewesen, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. Neuseeland sei ein wichtiger Partner in der Region Indo-Pazifik, mit dem die Bundesrepublik grundlegende Werte teile und seit langem gut und intensiv zusammenarbeite. "Dies wollen wir auch in Zukunft nach Kräften unterstützen", so der CDU-Politiker.

Die EU hatte Mitte 2018 Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland eröffnet. Die deutschen Exporte auf die Insel lagen im vergangenen Jahr bei 1,71 Milliarden Euro und die deutschen Importe bei 671,5 Millionen Euro.

