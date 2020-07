Hamburg (ots) - Mit dem Auto in den Sommerurlaub!Der Sommer steht vor der Tür und damit beginnt auch die große Reisezeit. Mehr als 90 Prozent der Deutschen nutzen laut einer repräsentativen Studie1 der Tankstellenkette HEM den eigenen Pkw für die geplante Urlaubsreise. Und das nicht erst seit diesem Jahr - die Mehrheit der Befragten (81 Prozent) gibt an, dass sie das eigene Fahrzeug gegenüber anderen Verkehrsmitteln vorziehen. Während 67 Prozent der Teilnehmer große Freude an einer langen Autofahrt haben, empfinden nur 14 Prozent langes Autofahren als anstrengend und belastend.Die richtige VorbereitungDamit die Urlaubreise möglichst angenehm verläuft, gibt es ein paar Tipps, die sich vor und während der Fahrt leicht umsetzen lassen. Dazu zählt vor allem die richtige Vorbereitung des Pkws. Der allgemeine Auto-Check der Deutschen umfasst dabei vorrangig die Überprüfung des Reifendrucks (22 Prozent), die Kontrolle des Ölstands (21 Prozent) und der Fahrzeugbeleuchtung (18 Prozent) sowie das Auffüllen des Scheibenwischwassers (20 Prozent). Doch auch zum Thema Tanken machen sich die Autofahrer Gedanken. Um teure Tankstellen auf der Autobahn zu vermeiden, ist das Volltanken vor der Abfahrt für 67 Prozent der Urlauber essentiell. Dabei vergleicht jeder Dritte vorab die Spritpreise.Kühl in den UrlaubWer mit dem Auto in den Sommerurlaub startet, sitzt häufig auch bei hohen Temperaturen im Wagen, was schnell gefährlich werden kann. Denn Hitze macht müde und unkonzentriert. Deshalb zählt für jeden Dritten die Klimaanlage zur beliebtesten Methode, um das Auto kühl zu halten. 29 Prozent der Befragten greifen zusätzlich zu bequemer und luftiger Kleidung, während jeder Fünfte mit erfrischenden alkoholfreien Getränken einen kühlen Kopf bewahrt. 30 Prozent der Urlauber versorgen sich dabei mit ausreichend Wasser und achten auf leichte Snacks wie Obst und Gemüse (19 Prozent).Langeweile? Regelmäßige Pausen und gute Musik!Um eine sichere und konzentrierte Fahrt zu gewährleisten, wird empfohlen mindestens alle zwei Stunden einen Parkplatz anzusteuern. 26 Prozent der Deutschen nutzen regelmäßige Pausen, um sich die Beine zu vertreten und aufkommender Müdigkeit entgegenzuwirken. Gegen die Langeweile während der Fahrt zählen für jeden Dritten vor allem gute Musik sowie die Unterhaltung mit dem Beifahrer (27 Prozent) als beliebteste Beschäftigung.1 Basierend auf einer Marktforschungsstudie zum Thema "Mit dem Auto in den Sommerurlaub", die von der Tankstellenkette HEM im Juli 2020 mit 3.670 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Deutsche Tamoil GmbHAlsterufer 5, 20354 HamburgTel.: +49 40 524 744 142E-Mail: presse@tamoil.dePressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHSusann WilkeVölckersstraße 44, 22765 HamburgTel.: 040 853760-20E-Mail: swilke@punkt-pr.deOriginal-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67955/4658853