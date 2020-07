Höchster Schlusskurs seit dem Corona-Crash. Der Rausch ist zur Wochenmitte aber verflogen. Die Bereitschaft zum Investieren ist gedämpft durch die Corona-Zahlen: Steigende Infektionszahlen in den USA, Indien, Latam, Australien! US-Infektionen nähern sich vier Millionen. Frage: Was kann Tesla nachbörslich liefern? Am besten schwarze Zahlen - aber klappt das?! Die Aktie seit Jahresbeginn plus 277 Prozent! Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/