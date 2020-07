Hannover (ots) - 800.000 Nutzer - Hidden Champion aus Hannover bietet Slack, Teams & Co. die StirnNicht aus dem Silicon Valley, sondern aus dem beschaulichen Hannover kommt das Start-Up, das Slack, Teams und Co. Konkurrenz macht und sich Stück für Stück Marktanteile sichert. Entwickelt vom Start-Up stashcat® - ein Unternehmen der heinekingmedia GmbH. Aktuell wird der stashcat®-Messenger von Unternehmen, in Behörden und Schulen, im Gesundheitswesen, bei der Polizei und der Bundeswehr eingesetzt - überall dort, wo es um vertrauliche Daten geht. Um Daten, die einen besonderen Schutz benötigen und auf Servern im Inland bereitgestellt werden. Insgesamt ist der Messenger bei rund 800.000 Nutzern im Einsatz - dabei reicht das Spektrum vom Schulkind, Eltern, Lehrern, Ärzten bis hin zu Behörden mit Polizei und Bundeswehr."Wir setzen auf organisches Wachstum. Unser Ziel ist es, bis Herbst unseren Abstand zu unseren Wettbewerbern weiter auszubauen. Wir sind in Deutschland deutlicher Markführer bei den heimischen Messengern. Im Visier haben wir die globalen Anbieter", erklärt Christopher Bick, Co-Founder und Geschäftsführer von stashcat. "Unsere Informationstechnologie ist so sicher, dass sie bei Polizei und Bundeswehr im Einsatz ist. Sie hat sich bewährt, ist geprüft und kommt aus Deutschland", führt Bick weiter aus. Kryptografie made in Hannover.Das Kernprodukt ist ein DSGVO-konformer High Secure Messenger mit integrierter Dateiablage, Kalender und einem Umfragetool. Optional sind Videotelefonie und -konferenzen via App und Browser möglich. Wirtschaftsspionage, -sabotage und Datendiebstahl werden mit stashcat® ausgeschlossen. Der Messenger ist datenschutzkonform, abhörsicher und bietet eine stabile Kommunikationslösung. Die Chats werden Ende-zu-Ende verschlüsselt, mittels Transportverschlüsselung auf sicheren, ebenfalls verschlüsselten deutschen Servern übertragen. stashcat® ist für bis zu zehn Nutzer kostenlos, für mehr Nutzer gibt es gestaffelte oder individuelle Angebote.Über die stashcat GmbHDie stashcat GmbH ist Marktführer im Bereich Highsecure Messaging und richtet sich an Unternehmen sowie Behörden und deckt den Bedarf an vertraulicher Kommunikation und dem Datenaustausch ab. Bei der Bundeswehr, der Polizei oder auch in Schulen. Dabei kombiniert die Lösung die Funktionalitäten von bekannten Messengern und Cloud-Anwendungen, wie WhatsApp oder Dropbox. Gehostet im eigenen deutschen Rechenzentrum, datenschutz-konform. stashcat® bietet weitere wichtige Funktionen, wie beispielsweise eine von Handynummern unabhängige Kontaktdatenbank mit LDAP Schnittstelle, echter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Georeferenzierung. Unterstützt werden alle mobilen und stationären Endgeräte (PC, MAC, Notebook). Dabei steht dem Anwender auf allen seinen Geräten immer der identische Daten- und Informationsstand zur Verfügung. stashcat® kann optional auch als eigene App gebrandet und betrieben werden. Die stashcat GmbH gehört zur heinekingmedia GmbH, diese ist Teil der Madsack Mediengruppe. Weitere Informationen: www.stashcat.com (http://www.stashcat.com)Pressekontakt:Kirsten HedingerHEDINGER COMMUNICATIONS GmbH, Königstraße 26, 22767 HamburgFon 0 40/42 10 11-12, E-Mail: hedinger@hedinger-pr.deOriginal-Content von: stashcat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146657/4658877