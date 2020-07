Die Wiener Börse ist am Mittwochvormittag nach einem freundlichen Handelsauftakt bereits in der ersten Stunde ins Minus gerutscht. Zuletzt lag der österreichische Leitindex ATX 0,48 Prozent tiefer und stand damit bei 2.327,27 Zählern.Das europäische Börsenumfeld zeigte sich im Frühhandel ebenfalls schwächer. Der ATX hatte im Eröffnungshandel zunächst noch an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Angetrieben ...

