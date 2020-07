flatex: Diese Erfolgsmeldung dürfte die Aktie weiter beflügeln

flatex (WKN: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111) hat am Dienstag einen wichtigen Erfolg vermeldet. Der in Frankfurt am Main ansässige Online-Broker hat die geplante Übernahme von Degiro, einem der größten Broker Europas, unter Dach und Fach gebracht. Die flatex AG erhielt die Unbedenklichkeitserklärung von De Nederlandsche Bank (DNB) zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an dem niederländischen Broker.

Laut der entsprechenden ad-hoc-Meldung ist das formelle Closing-Verfahren zur Übernahme bereits gestartet worden und wird bis Ende Juli abgeschlossen sein. Degiro soll demnach voraussichtlich ab dem 1. August dieses Jahres in die flatex Gruppe konsolidiert.

Unter dem Vorbehalt der Behörden

flatex erwarb bereits im Dezember 2019 einen Anteil von 9,4 Prozent an Degiro im Volumen von knapp 24 Mio. Euro in bar. Der Erwerb der restlichen Anteile (90,6 Prozent) stand bisher unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Behörden.

