SIG erweitert das Spektrum der QR-Code-Lösung Pac Engage um Verschlüsse: Die Markteinführung von 'One Cap, One Code' bietet effektive Möglichkeiten im Bereich des Online-Marketings. Die digitale Lösung für Verschlüsse, die in einem ersten Schritt mit dem Combi Go-Verschluss für On-the-go-Packungen auf den Markt gebracht wurde, ermöglicht es Herstellern der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, QR-Codes auf der Innenseite der Verschlüsse anzubringen, die für den Verbraucher somit nur nach Kauf und Erstöffnung sichtbar sind. Da QR-Codes auf Verpackungen bereits gut etabliert sind, setzt SIG die ...

