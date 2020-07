Der US-Energiekonzern Public Service Enterprise Group Inc. (ISIN: US7445731067, NYSE: PEG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 49 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende für das dritte Quartal am 30. September 2020 (Record date: 9. September 2020). Insgesamt schüttet der Konzern auf das Jahr hochgerechnet 1,96 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 52,27 ...

