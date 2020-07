Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

Es kommt häufiger vor, dass Unternehmen sich vor Emissionen über die Vor- und Nachteile von Private Placement (PP) und eines Öffentlichen Angebots (ÖA) bei ihren kapitalmarktbetreuenden Banken informieren. Private Placements - das Angebot von Kapitalmarktprodukten an Anleger außerhalb der Börse - hat für zukünftige Emittenten sicherlich auf den ersten Blick einen großen Charme aufgrund von geringeren Kosten und der Geschwindigkeit, mit der man am Kapitalmarkt ist. Ein Private Placement ergibt Sinn, wenn ein Großteil der Investoren beim Sounding signalisiert haben, dass Sie auch bei geringen Losgrößen mit an Bord sind.

Ein Nachteil des Private Placements ist, dass potenzielle Investoren vermuten könnten, dass das emittierende Unternehmen über schwächere Finanzzahlen verfügt. Warum sollte es sonst den Weg der geringeren Transparenz wählen? Durch den fehlenden Prospekt können keine Privatkunden in das Finanzinstrument investieren. ...

