BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon SE baut sein Geschäft in Großbritannien aus. Wie der Essener DAX-Konzern mitteilte, wollen die Eon-Abteilungen Innovation und B2B-Lösungen mit dem britischen Netzbetreiber Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) sowie der Costain Group plc die Energiewende auf der Insel voranbringen. Mit dem vierjährigen Projekt "Resilience as a Service (RaaS)" soll eine neue Marktlösung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit entwickelt werden.

Dazu testen die Partner einen Batteriespeicher, der bei einem Stromausfall die Versorgung einer abgelegenen Gemeinde mit dezentralen Ökostromquellen so lange gewährleistet, bis der lokale Netzbetreiber das Problem behoben hat. Ziel sei es zu zeigen, "dass Resilienz und Zuverlässigkeit der Stromversorgung nicht nur kostengünstiger für unsere Kunden, sondern durch den Einsatz neuer Technologien und intelligenter Steuerungen sogar klimaneutral gestaltet werden kann", erklärte der Director B2B Solution Sales UK, Paul French.

Die Pilotanlage soll im kommenden Jahr an den Start gehen. Ab 2022 sollen die Ergebnisse dann an anderen Standorten übertragen werden.

