Warum eBay sein Kleinanzeigengeschäft nach Norwegen verkauft

Bei eBay (WKN: 916529 / ISIN: US2786421030) wurde am Dienstag ein geplanter Milliarden-Deal vermeldet. Das US-amerikanische Online-Auktionshaus will sein Kleinanzeigengeschäft an den norwegischen Medienkonzern Adevinta (WKN: A2PE65 / ISIN: NO0010844038) verkaufen.

Adevinta will das Kleinanzeigengeschäft für 9,2 Mrd. US-Dollar übernehmen. Es wurde bereits im Vorfeld erwartet, dass der Online-Marktplatz Adevinta den Zuschlag erhält, der zum Medien- und Internet-Konzern Schibstedt gehört. Teil des Verkaufspakets sind auch das deutsche Autoverkaufsportal mobile.de sowie eBay-Kleinanzeigen.

Größter Online-Anzeigenmarkt der Welt

Bisher war Adevinta bereits in 15 Ländern Europas, Lateinamerikas und Nordafrikas vertreten. Mit dem Zukauf des Kleinanzeigengeschäfts von eBay wird der Konzern seinen Umsatz nahezu verdoppeln. Adevinta und eBay erklärten, dass durch die Übernahme der größte Online-Anzeigenmarkt der Welt entsteht.

Den vollständigen Artikel lesen ...