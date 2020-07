Kulmbach (ots) - Seit Kurzem ist das Portal Abholhelden.de offizieller Partner des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bayern e.V.).Thomas Förster, 1. Vizepräsident DEHOGA Bayern, zeigt sich überzeugt: "Wir haben das Team von Abholhelden als pragmatisch, fair und kompetent kennengelernt. Das Tempo, mit dem hier auf neue Herausforderungen durch Politik und Regulatorik reagiert wird, ist beeindruckend. Die Lösung geht mittlerweile weit über den reinen Take-away-Aspekt hinaus und wird in den kommenden Wochen und Monaten einen wichtigen Part bei der Bewältigung der Krise spielen."Auch Dr. Heike Kurzmann, die Vertriebsleiterin der Abholhelden, sieht in der Partnerschaft viel Potenzial: "Durch Feedback aus der Gastronomie können wir unsere Plattform stetig im Sinne unserer Partner weiterentwickeln und freuen uns, bereits nach so kurzer Zeit zahlreiche neue Funktionen implementiert zu haben." Sie wendet sich auch direkt an die Gastronomen: "Wenn Sie Fragen zu unserem Portal haben, melden Sie sich bitte jederzeit. Unser Team freut sich auf Sie und hilft immer gern!"Ursprünglich als reine Take-away-Lösung gegründet, um Gastwirten in Corona-Zeiten zusätzliche Umsatzquellen zu erschließen, wandelte sich Abholhelden.de durch neue Reservierungs- und Dokumentationsfunktionen (Stichwort: Kontaktdatenerfassung) schnell immer mehr zu einem Full-Service-Technologiepartner der Gastronomie, der bei der Bewältigung der logistischen und administrativen Herausforderungen, denen sich die Branche ausgesetzt sieht, unverzichtbare Hilfestellungen anbietet. Das neueste Highlight ist die auf vielfachen Wunsch eingebaute Lieferoption. Neben der bewährten und namensgebenden Möglichkeit, seine Wunschmahlzeit auf der Plattform zu bestellen und anschließend abzuholen, können sich Kunden ab sofort auch dafür entscheiden, ihre Bestellung durch teilnehmende Gastronomen nach Hause liefern zu lassen.Über abholhelden.de (http://abholhelden.de/)Hinter abholhelden.de (http://abholhelden.de/) steht die Förtsch Gruppe des Kulmbacher Unternehmers und Verlegers Bernd Förtsch. Förtsch ist Gründer und Eigentümer der Börsenmedien AG (www.boersenmedien.de (http://www.boersenmedien.de/)), die unter anderem das Anlegermagazin DER AKTIONÄR publiziert. Er ist Gründer des börsennotierten Onlinebrokers flatex und diverser weiterer gelisteter und nicht gelisteter Unternehmen. Das jüngste Mitglied der Förtsch Gruppe ist die Haberstumpf Gastronomie GmbH mit dem Lokal "La Birreria", die der gleichnamigen und vor Kurzem von Förtsch erworbenen Brauerei Haberstumpf angegliedert ist. Die Marke www.abholhelden.de (http://www.abholhelden.de/) ist eine Marke der Haberstumpf Gastronomie GmbH.Pressekontakt:Quadriga Communication GmbHKent Gaertner030-3030808913gaertner@quadriga-communication.deOriginal-Content von: abholhelden.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143481/4659055