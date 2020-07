Märkte um 12: Die Ruhe vor dem Sturm? - Wirecard-Turbulenzen bleiben Störfaktor

Nach der Einigung der EU-Staaten auf ein 750 Mrd. Euro schweres Hilfspaket und dem kräftigen Kursgewinn vom Vortag macht der DAX am Mittwochmittag erst einmal Pause. Dabei setzt der Index zeitweise um 0,2 Prozent zurück und notiert damit im Bereich der 13.100er-Marke. Bis zum Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten fehlt nur ein Anstieg von rund fünf Prozent. Neue Rekordhochs könnten hier deshalb in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,7% 13.141 MDAX -0,5% 27.108 TecDAX +0,3% 3.146 SDAX -0,2% 12.425 Euro Stoxx 50 -1,2% 3.365

Am Mittwochmittag notierten nur sechs DAX-Aktien im Plus und 24 im Minus. Der mit Abstand stärkste Gewinner war wie bereits am Vortag die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für die Aktien geht es zeitweise um über sechs Prozent nach oben. Die Turbulenzen um den insolventen Zahlungsabwickler bleiben damit einmal ein Störfaktor im deutschen Blue-Chip-Index.

