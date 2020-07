US-Unternehmen nutzen die Gunst der Stunde. Seit die US-Notenbank mitgeteilt hat, dass sie demnächst im großen Stil auch Unternehmensanleihen erwerben werde, um den Markt mit Kapital zu versorgen, ist ein wahres Feuerwerk an Neuemissionen entbrannt. Das Emissionsvolumen im Juni ist in den letzten Jahren selbst bei Rekorden nicht mal halb so hoch ausgefallen wie in diesem Jahr. Es bleibt zu hoffen, dass mit den eingeworbenen Mitteln nicht einfach nur eigene Aktien zurückgekauft werden, so sehr diese Maßnahme den Aktionären in der Vergangenheit auch Freude bereitet hat.

