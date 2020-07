Villeroy & Boch AG: Veränderungen im Vorstand: Georg Lörz wird neuer Vorstand Bad und Wellness der Villeroy & Boch AG - Vorstandsmandat von Dr. Markus Warncke verlängertDGAP-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Personalie Villeroy & Boch AG: Veränderungen im Vorstand: Georg Lörz wird neuer Vorstand Bad und Wellness der Villeroy & Boch AG - Vorstandsmandat von Dr. Markus Warncke verlängert22.07.2020 / 12:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat Georg Lörz mit Wirkung ab dem 1. August 2020 zum Vorstand Bad und Wellness berufen. Er folgt damit auf Andreas Pfeiffer, der nach langjähriger Tätigkeit bei Villeroy & Boch zum 31. Juli 2020 einvernehmlich aus dem Vorstand ausscheidet und das Unternehmen verlassen wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat zudem die Verlängerung des Vorstandsmandats von Dr. Markus Warncke beschlossen.Kontakt:Katrin May Head of PR Tel.: +49 (0) 68 64 - 81 27 14 Email: may.katrin@villeroy-boch.comSusanne Reiter Head of Corporate Treasury and Investor Relations Tel.: +49(0) 68 64 - 81 12 27 Email: reiter.susanne@villeroy-boch.com22.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Telefon: +49 (0)6864 81-0 E-Mail: information@villeroy-boch.com Internet: www.villeroy-boch.de ISIN: DE0007657231, DE0007657207 WKN: 765723 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1099161Ende der Mitteilung DGAP News-Service1099161 22.07.2020 CET/CEST