Die Wiener Börse hat am Mittwoch zu Mittag in einem schwachen europäischen Börsenumfeld Kursverluste verzeichnet. Zuletzt lag der österreichische Leitindex ATX 0,67 Prozent im Minus und stand damit bei 2.322,87 Zählern.Im Eröffnungshandel hatte der ATX zunächst noch an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Bereits in der ersten Handelsstunden rutschte er dann aber in den roten Bereich. Angetrieben von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...