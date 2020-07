Heliox hat zwei Aufträge für E-Bus-Ladesysteme in Deutschland erhalten. Die Niederländer wurden nach eigenen Angaben mit der Lieferung von Ladeinfrastruktur für zwei Elektrobus-Projekte in Darmstadt und Bonn betraut. Für die Entega in Darmstadt wird Heliox der Mitteilung zufolge Depot-Lader mit einer Gesamtleistung von 4,2 MW installieren sowie für die Stadtwerke Bonn mit einer Leistung von 1,05 MW. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...