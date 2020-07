Corestate Capital ist neben Patrizia Immobilien ein führender Verwalter von Immobilien und Immobilienfonds. Das Geschäftsmodell des Assetsverwalters ist eigentlich defensiver als das eines reinen Bestandshalters. Corestate Capital ist aber sehr komplex und wichtig für die Erträge waren auch Kredite an Immobilienprojektierer, was natürlich sehr zyklisch ist, aber auch sehr lukrativ in Boomphasen. Allerdings gab es Vorwürfe und Managementverwürfnisse, wie das MM geschrieben hat. Micro Appartments, die auch an Studenten vermietet werden könnten ein schweres Jahr vor sich haben. Auch wenn die Aktie auf KGV Basis sehr günstig erscheint, habe ich mich nach der Analyse mit dem fairen KGV dazu entschlossen […] ...

