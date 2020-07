Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Als Konsequenz aus den Beschlüssen des EU-Gipfels zum europäischen Wiederaufbaufonds und dem mehrjährigen Finanzrahmen wird sich der deutsche EU-Beitrag laut Bundesfinanzministerium wie erwartet um 10 Milliarden Euro jährlich erhöhen. "Wir gehen davon aus, dass in dieser Größenordnung der deutsche Beitrag steigen wird", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dies liege im Rahmen dessen, was das Ministerium erwartet habe. "Das findet sich schon in unserem Finanzplan wieder", betonte Kolberg. Darin werde für 2019 bis 2023 von 40 Milliarden mehr an deutschen Abführungen an die EU ausgegangen. "Im Koalitionsvertrag ist schon niedergelegt, dass Deutschland mehr für Europa tun möchte", hob der Sprecher hervor.

